Fahrrad fährt auf Auto auf und zerkratzt Heck

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Rad- und einem Autofahrer ist es am Montag in der Bergerstraße in Nördlingen gekommen. Der Polizei zufolge fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Bergerstraße stadteinwärts und musste verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte ein 64-jähriger Mann auf seinem Fahrrad zu spät und fuhr auf das Auto des 23-Jährigen auf. Am Auto wurde die Heckklappe zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)