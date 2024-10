Zwei Radfahrerinnen kollidieren

Zu einer Kollision zweier Pedelec-Fahrerinnen ist es Mittwochnachmittag in der Deininger Straße gekommen. Eine 61-jährige vorausfahrende Radfahrerin musste laut Polizei verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte allerdings die dahinter fahrende 44-Jährige zu spät und fuhr auf das Fahrrad auf. Durch den Aufprall stürzte die 61-Jährige vom Fahrrad und erlitt dadurch mehrere Schürfwunden. An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. (AZ)

