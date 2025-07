Autofahrer übersieht Radlerin: 55-Jährige wird verletzt

Ein Autofahrer hat am Freitag eine Radlerin übersehen. Wie die Polizei berichtet, war die 55-Jährige gegen 12.25 Uhr mit ihrem Rad auf der Staatsstraße 2212 von Reimlingen in Richtung Nördlingen unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr der 76-jährige Pkw-Fahrer die Krankenhausstraße in Richtung Staatsstraße und wollte nach rechts in diese einbiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)

