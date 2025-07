Autofahrerin übersieht Radlerin beim Einparken

Eine 76-jährige Pkw-Fahrerin ist am Montag in der Goethestraße in Nördlingen mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die Autofahrerin rangierte, um seitlich einzuparken. Hierbei übersah sie nach Angaben der Polizei eine heranfahrende 70-jährige Radfahrerin. Die konnte nicht mehr ausweichen, stieß gegen den Pkw und stürzte. Die Frau erlitt durch den Sturz diverse Prellungen und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis