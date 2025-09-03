Icon Menü
Auto und Radfahrer kollidieren in Nördlingen – 20-Jährige verletzt

Zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer kam es in Nördlingen. Die Radfahrerin hatte sich wohl nicht ordnungsgemäß verhalten.
    Eine Radfahrerin stürzte bei einem Unfall in Nördlingen und verletzte sich dabei.
    Eine Radfahrerin stürzte bei einem Unfall in Nördlingen und verletzte sich dabei. Foto: picture alliance, dpa (Symbolbild)

    Eine Radfahrerin ist in Nördlingen verletzt worden, nachdem sie mit einem Autofahrer zusammengestoßen war. Laut Polizeibericht wollte der 61-jährige Radfahrer am vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr von einer Tankstelle auf die Augsburger Straße fahren. Dabei soll er eine von rechts kommende 20-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen haben. Die Frau soll verbotenerweise auf dem Fußweg der Augsburger Straße auf der linken Seite stadteinwärts gefahren sein. Durch den Zusammenstoß stürzte die 20-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Einen Helm trug sie nicht. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden. (AZ)

