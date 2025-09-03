Auto und Radfahrer kollidieren in Nördlingen – 20-Jährige verletzt

Eine Radfahrerin ist in Nördlingen verletzt worden, nachdem sie mit einem Autofahrer zusammengestoßen war. Laut Polizeibericht wollte der 61-jährige Radfahrer am vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr von einer Tankstelle auf die Augsburger Straße fahren. Dabei soll er eine von rechts kommende 20-Jährige auf ihrem Fahrrad übersehen haben. Die Frau soll verbotenerweise auf dem Fußweg der Augsburger Straße auf der linken Seite stadteinwärts gefahren sein. Durch den Zusammenstoß stürzte die 20-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Einen Helm trug sie nicht. Durch den Unfall entstand kein Sachschaden. (AZ)

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis