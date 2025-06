21-Jähriger kippt mit Radlader um: 200.000 Euro Sachschaden

Ein Unfall hat sich am Samstag gegen 19.55 Uhr in Neresheim ereignet. Ein 21-Jähriger fuhr auf dem Verbindungsweg von Neresheim nach Dossingen mit einem Radlader. Als ihm ein Fahrzeug entgegenkam, wich er zunächst auf den Grünstreifen nach rechts aus, geriet dann aber in den Graben. Der Radlader kippte laut Polizeibericht auf die Seite und der 21-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich auf etwa 200.000 Euro belaufen, so die Beamten. (AZ)

