Autofahrerin übersieht Radlerin: 61-Jährige wird leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am 30. Oktober gegen 12.20 Uhr in der Deininger Straße in Nördlingen ereignet. Eine 49-jährige Frau wollte laut Polizeiangaben mit ihrem Pkw vom Straßenrand auf die Fahrbahn einfahren und soll dabei eine 61-jährige Frau auf ihrem Fahrrad übersehen haben. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch die 61-Jährige vom Fahrrad stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu, die jedoch vor Ort ambulant behandelt werden konnten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (AZ)

