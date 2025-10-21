Neue Radwege in Nördlingen? Das sagt die Stadt zu Bürger-Wünschen

Zahlreiche Leserinnen und Leser haben auf den Aufruf der Rieser Nachrichten reagiert und unserer Redaktion geschrieben, auf welchen Strecken im Ries ihrer Meinung nach noch Radwege fehlen – etwa rund um Wemding, Deiningen oder Alerheim. Auch Straßen innerhalb der Stadt Nördlingen wurden genannt. Das entgegnet die Stadt auf die Vorschläge.

Augsburger, Nürnberger und Wemdinger Straße

Die Augsburger Straße sei „eine der fahrradunfreundlichsten Straßen in Nördlingen“, kritisiert Heinz Rötlich aus Baldingen. Es sei dort sehr gefährlich, gleichzeitig seien auf der Straße oft Radfahrer unterwegs. Vor allem für Schulkinder, die zum Theodor-Heuss-Gymnasium fahren, sei die Strecke bedenklich. Zwar könne man auch über die Oskar-Mayer-Straße fahren, dennoch sei ein Radweg entlang der Augsburger Straße wünschenswert. Mit Radwegen in Nördlingen befasst sich Holger Biller, der Klimaschutzmanager der Stadt. Als Kriterien für die Beurteilung, wo ein Radweg gebaut werden soll, gelten laut Biller die Frequentierung, Unfälle, die Art der Verkehrsteilnehmer und die Geschwindigkeit auf den Strecken. Auch das Potential für den alltäglichen Radverkehr, also ob etwa Gewerbegebiete, Schulen oder Versorgungszentren erreicht werden können, spielten eine Rolle. Man wolle so viele Pendler wie möglich auf das Rad bringen.

Zur Augsburger Straße sagt Biller: Eine Markierung für Radfahrer stehe bei der Stadt weit oben auf der Prioritätenliste. Zudem wolle man im selben Zuge auch gleich Fahrradstreifen an der Adam- und der Voltzstraße anbringen. Bevor man loslegen kann, müsse man die geplante Sanierung der Augsburger Straße abwarten. Das Staatliche Bauamt Augsburg habe der Stadt vergangenes Jahr mitgeteilt, dass die Sanierung für 2027 vorgesehen ist, schreibt eine Sprecherin der Stadt Nördlingen. Deshalb stünden erste Arbeiten, nämlich die Erneuerung von Wasser- und Kanalleitungen, bereits für 2026 auf dem Plan der Stadt. Das Staatliche Bauamt lässt sich jedoch keine Zeitangabe entlocken, wann die Sanierung der Augsburger Straße und damit die Anbringung der Fahrradstreifen beginnt. Doch zumindest bei zwei weiteren Straßen steht schon genauer fest, wann sie mit Fahrradstreifen versehen werden: Laut Biller soll die Nürnberger Straße 2026 angegangen werden, die Wemdinger Straße 2027.

Herkheim – Herkheimer Viertel

Auf der Straße zwischen Herkheim und dem Herkheimer Viertel in Nördlingen rasten viele Autofahrer mit 100 Stundenkilometer, beschwert sich ein Leser der Rieser Nachrichten aus Ederheim. „Als Fahrradfahrer fühlt man sich da nicht sicher.“ Ansonsten gibt es laut dem Leser aus Ederheim nur den sogenannten Kirchenweg, der am Espengraben vorbeigeht. Allerdings sei dieser so schmal, dass man gar nicht aneinander vorbei komme. Doch es gibt gute Nachrichten: Die Stadt plane bereits einen Radweg zwischen Herkheim und Nördlingen, sagt Biller. Dafür wolle man einen bereits bestehenden Wirtschaftsweg ausbauen. Das Projekt werde voraussichtlich nächstes Jahr begonnen.

Fehlende Schilder für Radwege

An vielen Stellen in der Stadt fehlen Schilder, die Touristen auf Radwege hinweisen, bemängelt Leser Heinz Rötlich. Als Beispiel nennt er den Marktplatz, er sei hier schon oft von Auswärtigen angesprochen worden, wo es nach Fremdingen oder Dinkelsbühl geht. Auch gebe es am Brettermarkt kein Schild, das den Weg stadtauswärts weist, und am Sportpark fehle die Beschilderung komplett. „Wir sind dran am Thema“, beteuert Biller. Er denkt, dass man ab nächstem Jahr sukzessive Schilder anbringen werden könne.