So viel Geld verwaltet die Raiffeisen-Volksbank Ries

Bei der Vertreterversammlung der Raiffeisen-Volksbank Ries sind neben dem Zusammenschluss mit der Raiffeisen-Volksbank Wemding weitere Abstimmungen und Entlastungen durchgeführt worden. Das teilt die Bank mit. Drei Mitglieder des Aufsichtsrats stellten sich zur Wiederwahl. Einstimmig genehmigten die Vertreterinnen und Vertreter den Jahresabschluss 2024 und beschlossen, wie der Gewinn verwendet werden soll.

Im UN-Jahr der Genossenschaften begrüßte Aufsichtsratsvorsitzender Professor Dr. Markus Glück die Vertreterinnen und Vertreter im Nördlinger Stadtsaal Klösterle und moderierte die wichtigste Jahresveranstaltung der Genossenschaft. Vorstandsvorsitzender Bernhard Ströbele berichtete über das Geschäftsjahr 2024 und auch über das Jubiläumsjahr der Bank. 1874 wurde die erste Volksbank im Ries gegründet, die erste Wurzel der heutigen Raiffeisen-Volksbank Ries. Dieses Jubiläumsjahr sei ein „sehr erfolgreiches“ gewesen, sagte Ströbele mit Blick auf die Bilanz zum 31. Dezember 2024. Trotz aller Herausforderungen – der Bank-Chef nannte geopolitische Spannungen, Unsicherheiten an den Finanzmärkten, Vormarsch von Künstlicher Intelligenz sowie Bürokratie und demografischer Wandel – habe sich die Bank sehr gut behauptet.

25.000 Menschen sind Mitglied bei der Raiffeisen-Volksbank Ries

Die Zahlen belegen dies: Mehr als 25.000 Menschen sind Mitglieder der Genossenschaftsbank mit Sitz in Nördlingen. Knapp 600 haben sich 2024 dazu neu entschieden. Als Motor der regionalen Wirtschaft betreut die Bank ein Kundenkreditvolumen von 1,104 Milliarden Euro (plus 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Das betreute Kundenanlagevolumen beträgt 2,217 Milliarden Euro (plus 4,5 Prozent). Ebenfalls „gesund mitgewachsen“ ist das Sicherheitspolster der Bank, das Eigenkapital von 187 Millionen Euro. Hier liege man deutlich über dem Durchschnitt der 180 bayerischen Genossenschaftsbanken. Die Bilanzsumme betrug Ende 2024 rund 1,438 Milliarden Euro (plus 1,84 Prozent).

Neben ihrer wirtschaftlichen Stärke trägt die Bank maßgeblich zur Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens bei: 319.000 Euro flossen 2024 aus dem VR-Gewinnsparen sowie aus Stiftungsmitteln der Raiffeisen-Volksbank Ries Stiftung und der VR-Bürgerstiftung Ries samt ihrer 21 Treuhandstiftungen an Vereine und soziale Einrichtungen im Geschäftsgebiet. Dr. Walter Greiner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, erläuterte einzelne Positionen der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung. Er hob besonders die große Rolle des Instituts als bedeutender Steuerzahler hervor, was direkt den Städten und Gemeinden im Geschäftsgebiet zugutekomme. Rund 4,2 Millionen Euro wurden 2024 an Steuern abgeführt – ein direkter Beitrag zur Finanzierung kommunaler Aufgaben in der Region. Weiter schlug Dr. Greiner vor, vom Jahresüberschuss (rund 2,5 Millionen Euro) Rücklagen zu bilden sowie eine Dividende von fünf Prozent auf die Geschäftsanteile der Mitglieder auszuschütten.

2,217 Milliarden Kundenanlagevolumen betreut Rieser Bank

Über die Arbeit des Aufsichtsrates berichtete der stellvertretende Vorsitzende, Peter Schiele. Außerdem gab er den Prüfungsbericht bekannt und ließ über die Verwendung des Jahresüberschusses abstimmen. Die Vertreterinnen und Vertreter votierten einstimmig dafür, fünf Prozent Dividende auszuschütten. Einstimmig wurden Ströbele und Greiner als aktuelles Vorstands-Team sowie Paul Ritter, der am 31. Juli 2024 ausgeschieden war, entlastet. Ebenso sprach die Vertreterversammlung dem Aufsichtsrat um Glück das Vertrauen aus und entlastete das Gremium einstimmig. Turnusgemäß stellten sich drei Mitglieder des Aufsichtsrats zur Wiederwahl: Sabrina Graf-Taglieber, Markus Landenberger-Schneider und Caroline Zehnpfennig-Doleczik wurden für eine weitere Periode im Amt bestätigt. (AZ)