Kartenzahlung eingeschränkt: Was Kunden der Raiffeisenbank-Volksbank Ries jetzt wissen müssen

Die Fusion der Raiffeisen-Volksbank Ries und der Raiffeisen-Volksbank Wemding ist längst beschlossene Sache. Am kommenden Wochenende wird sie nun auch technisch vollzogen. Welche Auswirkungen das für die Kundinnen und Kunden hat, erklärt Vorstandsvorsitzender Bernhard Ströbele:

Gibt es Einschränkungen an den Geldautomaten und beim Bezahlen mit Karte?

Geldabheben und Bezahlen mit der Karte funktionieren am Samstag ab 0 Uhr nur eingeschränkt. Kontoauszüge können nicht gedruckt werden, Einzahlungen sind nicht möglich. Spätestens am Sonntagvormittag dürfte alles wieder laufen. Das betrifft alle Automaten im Geschäftsgebiet.

Wie sieht es bei Überweisungen aus?

Am Freitag, 19. September, gegen 20 Uhr, wird das Online-Banking für die Gesamtbank offline gehen. Das heißt: Ab diesem Zeitpunkt können Kundinnen und Kunden keine Überweisungen mehr ausführen oder andere Bankgeschäfte online tätigen.

Warum kommt es überhaupt zu Einschränkungen?

Um eine fusionierte Bank zu werden, ziehen die Daten der Kunden der bisherigen Wemdinger Bank um. Das passiert alles virtuell – kein Kunde muss selbst etwas unternehmen. Die Zusammenführung der Kundendaten dauert einige Zeit. Währenddessen dürfen keine Änderungen in den Datensätzen vorgenommen werden – das gilt es sicherzustellen. Deshalb sind wir für eine kurze, geplante Zeitspanne offline.

Gibt es Veränderungen bei den Geschäftsstellen?

Nein. Die Geschäftsstellen im Wemdinger Gebiet sind lediglich am Freitag, 19. September, geschlossen und auch telefonisch oder per Mail nicht erreichbar. Danach sind diese Filialen weiterhin die gewohnten Anlaufstellen für Kundinnen und Kunden aus dem Wemdinger Gebiet. Vorerst bleiben die Telefonnummern der Wemdinger Ansprechpartner, es ändern sich aber die Mail-Adressen: vorname.nachname@rvbankries.de

Bekommen die Kunden eine neue IBAN und neue Bankkarten?

Die Mitglieder und Kunden der bisherigen RVB Ries behalten ihre IBAN. Bisherige Wemdinger Mitglieder und Kunden erhalten eine neue IBAN per Briefpost in diesen Tagen, diese gilt ab Samstag, 20. September. Die neue Kartenausstattung erfolgt Ende November/Anfang Dezember. Diese gelten dann ab dem ersten Einsatz am Automaten oder Zahlungsterminal. Bis dahin können die „alten“ Bankkarten genutzt werden.

Welche Konsequenzen hat die Fusion für Kunden, die Bankanteile haben?

Mitglieder der Raiffeisen-Volksbank Wemding werden automatisch zu Mitgliedern der fusionierten Raiffeisen-Volksbank Ries. Da in Wemding der Genossenschaftsanteil bei 154 Euro lag, werden 4 Euro pro Anteil erstattet, so dass alle Anteile 150 Euro betragen.

Welchen Vorteil hat es für die Mitglieder und Kunden, wenn die Banken fusionieren?

Wir bleiben weiterhin die Genossenschaftsbank vor Ort mit dem dichtesten Filial- und Automatennetz und kompetenten Ansprechpartnern in der Nähe. Konkret neu für alle Wemdinger Kunden wird unser telefonischer Service sein. Der VR-Service ist werktäglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Durch die Fusion sichern wir langfristig den Fortbestand der Bank, weil wir besser für die Aufgaben der Zukunft gerüstet sind. Durch die Spezialisierung in Fachbereiche können wir unsere Mitglieder und Kunden besser unterstützen. So können wir zum Beispiel größere Investitionen unserer Firmenkunden begleiten. Die Pflichtaufgaben der überbordenden Regulatorik können effizienter bewältigt werden. Auch im Personalbereich ergeben sich neue Chancen: Vertretungsmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sichern unseren Mitgliedern und Kunden verlässliche Ansprechpartner.