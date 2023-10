Landkreis Donau-Ries

FW-Kandidat Michael Bosse freut sich über Platz zwei im Landkreis

Plus Je länger der Abend der Landtagswahl dauerte, desto zufriedener zeigte sich Michael Bosse von den Freien Wählern. Wo er die Gründe für sein gutes Abschneiden sieht.

Von Bernd Schied

Hochzufrieden zeigte sich der Direktkandidat der Freien Wähler Donau-Ries, Michael Bosse, mit seinem Erststimmenergebnis bei der Landtagswahl. Der Donauwörther trat erstmals für seine Partei an und legte gegenüber dem Abschneiden von 2018 deutlich zu. Besonders freue es ihn, dass er den Kandidaten der AfD habe überholen können.

Bosse schreibt sein gutes Resultat in erster Linie seinem engagierten Einsatz für seine Partei in den zurückliegenden Jahren zu, wie er unserer Redaktion nach der Auszählung der Stimmen sagte. Sein Wirken sei bürgernah und den Menschen zugewandt, was offenbar bei der Landtagswahl zum Tragen gekommen sei. Freilich, so Bosse weiter, habe er auch vom guten Ergebnis der Freien Wähler auf Landesebene profitieren können.

