Wütender Mann randaliert in Obdachlosenunterkunft: Angriff auf Mitbewohner und Polizei vor Gericht

Mit einem Faustschlag sowie Tritten gegen Kopf und Körper soll ein 33-Jähriger in einer Obdachlosenunterkunft in Nördlingen einen anderen Bewohner bei zwei Auseinandersetzungen verletzt haben. Als Polizisten den Streit schlichten wollten, griff der Mann diese wiederholt an: Er spuckte um sich, beschädigte das Polizeiauto und beschimpfte die Beamten. Zudem drohte er ihnen, indem er sich mit dem Finger an der Kehle lang fuhr und „Ich komme mit der Mafia“ brüllte. Nun musste sich der 33-Jährige vor dem Amtsgericht nicht nur wegen tätlichen Angriffs und gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Gewaltandrohung verantworten.

