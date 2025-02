Ein Verteilerkasten ist am Wochenende im Nähermemminger Weg in Nördlingen, gegenüber dem Parkhaus, beschädigt worden. Wie die Polizei berichtet, stieß ein Unbekannter den Kasten um, sodass ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Verteilerkasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis