Feuerwehreinsatz in Nördlingen: Motorradfahrer rutscht auf Raps aus

Ein Motorradfahrer ist in Nördlingen gestürzt, weil er auf Rapssamen ausrutschte, die auf der Straße lagen. Laut Polizeibericht stammten die Rapssamen von einem Landwirt, der am vergangenen Sonntag mit seinem Gespann auf dem Nähermemminger Weg fuhr.. Beim Rechtsabbiegen in Richtung Nähermemmingen verlor der Landwirt eine größere Menge der Rapssamen. Ein hinter ihm fahrender 71-jähriger Motorradfahrer rutschte darauf aus und stürzte, blieb aber unverletzt. Jedoch entstand durch den Unfall ein Schaden von etwa 300 Euro und die Straße musste unter anderem von Einsatzkräften der Feuerwehr Nördlingen gesperrt und gereinigt werden. Den Landwirt erwartet nun ein Bußgeld, da er seine Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert hatte. In die gesperrte Straße fuhr dann auch noch ein 45-Jähriger mit seinem Auto. Die Polizisten hielten den Autofahrer an und bemerkten, dass er nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest ergab 0,52 Promille. Der 45-Jährige durfte nicht weiterfahren und erhält nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)

