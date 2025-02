Geblitzt: Mit 147 Stundenkilometern über die B466

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Donnerstag zwischen 11 und 17 Uhr auf der Bundesstraße 466 auf Höhe Nördlingen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Dabei fuhren fast 70 Fahrzeuge zu schnell. Den traurigen Höchstwert erreichte laut Polizei ein Autofahrer, der mit 147 km/h statt der erlaubten 70 Kilometer pro Stunde unterwegs war. Den Fahrer erwartet jetzt ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte in Flensburg, sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. (AZ)

