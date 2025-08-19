Autofahrer mit 151 km/h auf der B25 im Ries geblitzt

Icon Menü
    Die Polizei hat zahlreiche Verkehrsteilnehmer am Sonntag auf der B 25 geblitzt. Einer hatte mehr als 150 km/h auf dem Tacho.
    Die Polizei hat zahlreiche Verkehrsteilnehmer am Sonntag auf der B 25 geblitzt. Einer hatte mehr als 150 km/h auf dem Tacho. Foto: Alexander Kaya

    Eine saftige Geldbuße und ein einmonatiges Fahrverbot erwarten einen Autofahrer, der am Sonntag auf der B 25 auf Höhe Wallerstein geblitzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten mehr als 90 Verkehrsteilnehmer fest, die zu schnell waren. Einen traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit 151 km/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

    Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen darstelle. (AZ)

