Frisch eingesetzte Pflanzen werden von Grünstreifen gestohlen

Im Fremdinger Ortsteil Raustetten sind mehrere Pflanzen gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Mittwoch, 6. April, 19 Uhr und Donnerstag, 7. April 10 Uhr in Raustetten mehrere Pflanzen (unter anderem eine Edelkiefer) gestohlen, wie die Polizei berichtet. Die Pflanzen entwendete die Person von einem Grünstreifen vor einem Wohnhaus, auf dem sie erst am Mittwoch eingesetzt wurden. Der Diebstahlschaden beträgt 120 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)