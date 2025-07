Realschule Maria Stern: 84 Absolventen verabschiedet

84 Absolventinnen und Absolventen sind an der Realschule Maria Stern verabschiedet worden. Zu Beginn gab es einen ökumenischen Gottesdienst in St. Salvator, gestaltet von den 10. Klassen und musikalisch umrahmt von der Schulband mit Thomas Pichl. Das Thema war an das Lied „Unwritten“ von Natasha Bedingfield angelehnt, nämlich, dass das Leben noch unbeschrieben vor den Absolventen liegt. Mit Mut und Vertrauen in sich selbst und mit Gottes Hilfe werden sie ihr Buch des Lebens selbst schreiben können.

Nach dem Einzug in die Turnhalle der Realschule, der von der Big Band schwungvoll untermalt wurde, begrüßte Realschulkonrektor Christian Roßkopf die Absolventen, deren Familien, die Ehrengäste und Lehrkräfte. Zu den zahlreichen Ehrengästen zählten neben den Schwestern des Klosters Maria Stern, Thomas Möckel (ehemaliger Schulleiter), die beiden Vertreter der Schulpartner Wolfram Uhl (Eigner Bauunternehmung), Mathias Thienel (Destilla) und die zweite Bürgermeisterin, Rita Ortler. Sie betonte, dass die Herausforderungen, die die Zukunft an die Abschlussschüler stellen wird, vielfältig sein werden. Jedoch haben die Schüler gelernt, dass Verantwortung und Werte unerlässlich sind für ein glückliches, erfülltes Leben.

Realschule Maria Stern in Nördlingen: Entlassfeier

Im Anschluss daran hielt die Schülersprecherin Greta Ruf eine beeindruckende Rede. Sie verglich die Schullaufbahn mit einer Serie, die von vielen Höhen und einigen Tiefen, von Plot-Twists und Hausaufgabendramen geprägt war. Der Beginn an der Realschule war noch vom „homeschooling“ geprägt, aber spätestens nach der Rom-Fahrt der gesamten Schule war das Gemeinschaftsgefühl gewachsen. Ruf bedankte sich herzlich bei den Lehrkräften, der Verwaltung, allen voran Hausmeister Bernhard Böhm und besonders bei Schulleiter Andreas Kiesl für die unvergessliche Zeit.

Peter Romano überbrachte die Glückwünsche des Elternbeirats und stellte seiner Rede ein Zitat von Albert Schweizer voran: Erfolg ist nicht der Schlüssel zum Glück. Glück ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn man liebt, was man tun, wird man erfolgreich sein. Schulleiter Kiesl gratulierte im Namen der ganzen Schulfamilie den Absolventen. Alle Schüler könnten stolz darauf sein, dass sie das Ziel, auf das sie lange hingearbeitet haben, erreicht haben. Die Realschule habe den Jugendlichen nicht nur Wissen vermittelt, sondern vor allem Werte und wichtige Lebenskompetenzen. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, lebenstüchtig, sozial kompetent, flexibel und mutig seinen Weg zu finden und sich nicht nur auf seinem reinen Wissen auszuruhen, betonte Kiesl.

Das sind die besten Absolventen an der Realschule Maria Stern

20 Absolventinnen und Absolventen von insgesamt 84 haben eine 1 vor dem Komma. Die Schulbesten sind Zuzanna Kurzawa (1,27), Maurice Möhle (1,40), Jule Dörner (1,40), Lea Schmied (1,45), Sarah Prügel (1,45) und Muhammed Dibrani (1,50). Sie alle wurden vom Freundeskreis der Realschule und vom Elternbeirat ausgezeichnet. Für besondere Leistungen in den MINT-Fächern (Mathe, Informatik und Naturwissenschaften) erhielt Dibrani, verliehen von Thienel, einen Preis der Firma Destilla. Der Sozialpreis des Elternbeirats für besonderes außerschulisches Engagement ging an Marie Steinmeyer (10c). (AZ)