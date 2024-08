„Bopfingen bleibt deutsch. Grüße an Bühler. Nächstes Mal sind wir 500“ stand am Wochenende in großen Lettern auf einem Plakat, das ein Werbebanner an Bopfingens Ortsdurchfahrt überklebte. Das Plakat nimmt Bezug auf ein von der Polizei verhindertes Rechtsrock-Konzert im Juli. Das steckt dahinter.

