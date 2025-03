70. Hauptversammlung des Fischereivereins Nördlingen

Die 70. Generalversammlung der Nördlinger Fischer fand dieses Jahr im Reimlinger Gasthaus Braun statt. Der 1. Vorsitzende Matthias Baumann begrüßte alle anwesenden Fischerinnen und Fischer. Anschließend gab der Vorsitzende einen Rückblick auf das abgelaufene, ereignis- und arbeitsreiche Vereinsjahr. Er erinnerte an die Stammtische, Monatsversammlungen, Fischerfest, Teilnahme am Kinderferienprogramm, Königsfischen, Pokalfischen, das Abfischen der Zuchtweiher, den Fischbesatz, und weitere Veranstaltungen. Kassier Rainer Baumann erstattete für das Jahr 2024 einen ausführlichen Kassenbericht. Es war wieder ein erfolgreiches Jahr. Die Kassenprüfer Alexander Deffner und Peter Nitsch attestierten ihm eine hervorragende Arbeit. Gewässerwart Heribert Mück berichtete über die Fangergebnisse und den Fischbesatz in den Vereinsgewässern. Insgesamt wurden in Wörnitz, Eger, Lauber-See und Stadionweiher Fische für ca. 29.000 Euro eingesetzt. Bei der Wahl des Vorstands wurden der 1. Vorsitzende Matthias Baumann, Stellvertreter Michael Frick, Kassier Rainer Baumann und Schriftführer Albert Spielberger in ihren Ämtern bestätigt. Gewässerwart Heribert Mück sowie Jugendleiter Patrick Leberle traten nicht mehr zur Wahl an. Neu in den Vorstand gewählt wurden Tobias Küblböck als Gewässerwart, sowie Michael Stimpfle als Jugendleiter. Ebenso ausgeschieden ist der langjährige Kassenprüfer Peter Nitsch, für ihn übernimmt Michael Kemnitzer neben Alexander Deffner das Amt als Kassenprüfer. Ein Dank galt den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit im Verein. Der Vorsitzende Baumann gab noch eine Vorschau für das kommende Fischerjahr. Er bedankte sich bei allen Fischerkameraden, die sich für den Verein engagiert und an einem Arbeitseinsatz in irgendeiner Form teilgenommen haben.

