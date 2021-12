Alter Trafoturm in Reimlingen wird nicht abgerissen, sondern zum Denkmal

Plus Der alte Trafoturm in Reimlingen sollte abgerissen werden. Zwei Reimlinger haben jetzt dafür gesorgt, dass es unter Denkmalschutz gestellt wird.

Normalerweise werden die alten Trafotürme, die einst den Strom in die Häuser geleitet haben, abgerissen. Zumindest, sobald ein neues Trafohaus das alte Gebäude ersetzt. Das sollte auch mit dem Trafoturm in Reimlingen passieren, nachdem das neue Trafohaus im November fertiggestellt wurde. Durch den Einsatz eines Riesers bleibt der Turm erhalten und wird unter Denkmalschutz gestellt.