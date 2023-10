Chansons im Kulturstadel Reimlingen: Ein Abend, den keiner bereut hat

Plus Im Reimlinger Kulturstadel begeistern Andrea Geis und Dina Tiljak-Schmoll mit Chansons. Der wohl berühmteste von Èdith Piaf darf nicht fehlen.

Ein verregneter, trister Abend im Oktober. Das ideale Ambiente für einen Chansonabend. Herbstlich, aber doch voller Lebendigkeit. Und so viel vorweg: Das Motto des Abends hat sich voll erfüllt - "Non, je ne regrette rien“ - nein, ich bereue nichts. Das dürfte für die zahlreichen Besucher ebenso gegolten haben, wie auch für die Künstlerinnen Andrea Geis und Dina Tiljak-Schmoll, die ihr neues Programm präsentierten. Denn mit ihren Chansons trafen sie genau den Geschmack ihres Publikums.

Doch von Anfang an: Mit einer melancholisch leichten Melodie leitet Pianistin Dina Tiljak-Schmoll den Abend ein. Nicht verwundert hätte es, wäre nun Lino Ventura im Citroen vorgefahren. Aber es war die Augsburgerin Andrea Geis, die die Stadelbühne betrat und mit „La Foule“ genau das lieferte, was das Auditorium erwartete. Einen Piaffe-Klassiker, der typischen Walzertakt, einen Hauch von Hafenkneipe, Volksfest, großer Liebe und Herzschmerz nach Reimlingen brachte. Andrea Geis gibt sich dabei nicht zufrieden, den Chanson zu intonieren, nein sie gibt die Piafe auch darstellerisch einwandfrei wieder. Kein Wunder, als Kabarettistin zieht sie auch das Schauspielerische Register mit Bravour.