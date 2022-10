Reimlingen/Augsburg

Rieserin schon zum vierten Mal als "Top-Medizinerin" ausgezeichnet

Plus Die Reimlinger Medizinerin Desiree Dunstheimer gilt auf ihrem Fachgebiet als ausgewiesene Expertin. Ihr Weg führte sie in das einst ungeliebte Augsburg.

Von Dominik Durner

Mit dem Rad über die Alpen, mit dem Kastenwagen ins Wochenende, mit den Hunden in den Kurzurlaub: Dr. Desiree Dunstheimer verbringt ihre Zeit gerne in der Natur. Dunstheimer kommt aus Reimlingen und ist seit 2010 Leitende Oberärztin für Kinder-Diabetologie und -Endokrinologie an der Universitätsklinik in Augsburg. Das Magazin Focus kürte sie unlängst zu einer der "Top-Mediziner 2022" in Deutschland – nicht das erste Mal für die Rieserin.

