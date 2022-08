Außenspiegel abgefahren: Frau wird durch Splitter verletzt

Da sie ihr Seitenfenster im Auto geöffnet hat, wird eine 21-Jährige durch einen abgefahrenen Seitenspiegel verletzt.

Ein Unfall hat sich Sonntagnachmittag auf dem zur Zeit viel befahrenen Mittelweg in Reimlingen ereignet. Die Fahrzeuge eines 35-Jährigen und einer 21-Jährigen streiften sich im Begegnungsverkehr an den jeweiligen linken Außenspiegeln, wie die Polizei berichtet. Da die 21-jährige Fahrerin ihr Fenster geöffnet hatte, sei es durch die Glassplitter zu mehreren Schnittverletzungen im Gesicht und Brustbereich gekommen. Die Schadenshöhe an beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 1000 Euro. (AZ)