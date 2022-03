Reimlingen

vor 34 Min.

Beim Konzert in Reimlingen gibt's Erinnerungen an die große Gréco

In Reimlingen erinnerten sie an Juliette Gréco (von links): Gilles Villeroy (Piano), Catherine Le Ray, Markus Halder (Drums).

Plus Sie war die hochverehrte Grand Dame des Chansons: Juliette Gréco. Ihr zu Ehren gab es in Reimlingen einen Konzertabend - mit einer waschechten Pariserin.

Von Peter Urban

Sie ist eine waschechte Pariserin: Catherine Le Ray verbrachte ihre Kindheit in einer Künstlerfamilie am Fuß des Moulin Rouge mitten in Montmartre. Während des Studiums an der Sorbonne lernt sie die intellektuelle Szene von Saint-Germain-des-Prés kennen, dort, wo in der legendären Pariser Nachkriegszeit die Existenzialisten Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert und Raymond Queneau an ihren Stammtischen im Café Flore die ersten Chansons für Juliette Gréco schrieben. Wer könnte also besser als sie das Erbe der Gréco weitergeben?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen