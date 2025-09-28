Benefiz-Konzert für Augenklinik in Tansania

Reimlingen – Am 3. Oktober 2025 findet im Rahmen des „Tags der offenen Baustelle“ des neuen Heil- und Seminarzentrums Einklang ein besonderes Benefiz-Konzert statt. Der Erlös des Abends kommt dem Bau einer dringend benötigten Augenklinik im tansanischen Kabuku zugute. Bereits über 1000 Menschen konnten aufgrund der schon empfangenen Spenden zur Einrichtung eines provisorischen OPs behandelt werden – viele erhielten Medikamente, eine Brille oder sogar eine lebensverändernde Augenoperation. Da der aktuelle OP-Raum jedoch nur übergangsweise genutzt werden kann, soll nun ein eigenes Klinikgebäude entstehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 65.000 Euro. Für das Konzert konnte die Kaleshwara Yoga Community einen besonderen Beitrag gewinnen: Durch eine großzügige Spende der Raiffeisenbank Nördlingen wird es möglich, eigens einen Konzertflügel zu mieten und stimmen zu lassen. Ein befreundeter Pianist wird damit den Konzertabend gestalten. „Es ist wirklich berührend, die Bilder aus Kabuku zu sehen – so viele Menschen, die nun wieder sehen können. Für viele wäre dies sonst unerreichbar gewesen, da die nächste Klinik über 100 Kilometer entfernt liegt“, berichtet Initiatorin Jenniver Gebhardt. Neben direkten Spenden haben in der Vergangenheit auch zahlreiche kreative Aktionen das Projekt unterstützt: Eine Frau aus Bühl etwa bat ihre Gäste, statt Geschenken Geld für die Augenklinik zu spenden, und übergab stolze 1000 Euro. Auch Praxen und Freundeskreise beteiligen sich immer wieder mit eigenen Initiativen. Wer helfen möchte, kann an den Verein Vier Steine für Afrika spenden (IBAN: DE37 7206 9329 0000 5268 00, BIC: GENODEF1NOE, Verwendungszweck: Augenklinik Kabuku). Alle Spenden werden vollständig für das Projekt verwendet. Das Benefiz-Konzert am 3. Oktober in Reimlingen bietet die Möglichkeit, Musikgenuss mit einer guten Sache zu verbinden – und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in Tansania zu leisten.

