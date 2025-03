Besuch von Landtagsabgeordneter Eva Lettenbauer

Kurz vor den Faschingsferien besuchte die Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer die Grundschule Reimlingen und las den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse aus dem spannenden Kinderroman des Bayerischen Landtags „Die Isar-Detektive: Fasching in Gefahr“ vor. Die Kinder folgten der Geschichte, in der es auch um Wahlen und die Rolle von Social Media geht, mit großem Interesse. Sie nutzten im Anschluss die Gelegenheit, zahlreiche Fragen an die Politikerin zu stellen. Sie wollten beispielsweise wissen, wie sich auch Kinder schon in die Politik einbringen können. Aber auch zu Lettenbauers Alltag als Abgeordnete wurden viele Fragen gestellt. Sie erklärte den Schülerinnen und Schülern, wie Politik funktioniert und welche Aufgaben sie dabei im Landtag übernimmt. Mit ihrem Besuch förderte die Politikerin nicht nur das Interesse an Politik und demokratischen Prozessen, sondern leistete auch einen wichtigen Beitrag zur Leseförderung.

