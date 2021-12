Betrüger geben sich über WhatsApp als Tochter aus

Eine Frau in Reimlingen bekommt eine Handy-Nachricht von ihrer Tochter. Die Nummer ist neu - sie muss dringend eine Online-Überweisung machen.

Eine Frau in Reimlingen hat Geld an Betrüger überwiesen, nachdem diese sich über eine Handy-Nachricht als ihre Tochter ausgegeben haben. Wie die Polizei mitteilt, schrieben die Betrüger letzte Woche eine Frau in Reimlingen über WhatsApp an. Der Absender gab sich als Tochter aus und schrieb, dass ihr Handy defekt sei und sie nun eine neue Handynummer hätte.

Frau in Reimlingen überweist 2800 Euro an Betrüger

Der Absender gab an, eine wichtige Überweisung ausführen zu müssen, dass dies aber mit dem neuen Handy nicht möglich sei. Sie bat die Frau, einen Geldbetrag in Höhe von rund 2800 Euro zu überweisen. Die Frau ging auf die Forderung ein. Später, als sie ihre Tochter über deren Freund telefonisch erreichte, fiel der Betrug auf.

Die Polizei warnt Sie davor, auf solche Forderungen einzugehen. Nehmen Sie bitte direkt mit ihren Angehörigen Kontakt auf und klären Sie den Sachverhalt ab, bevor Sie solche Geldbeträge transferieren. (AZ)