Der Deutsche Orden besucht das Ries – und stand einmal stark in der Kritik

Ein christlicher Orden kam vor rund zwei Wochen ins Ries, zum Unverständnis eines Bürgers. Denn vor mehr als 20 Jahren gab es sogar einen Untersuchungsausschuss.

Minutenlang mussten sie alle warten: die Musikkapelle, die Gäste, die Politiker – denn der Hochmeister aus Wien benötigte für den Gottesdienst noch das richtige, vielleicht noch festlichere Gewand. Als kürzlich in Reimlingen ein neuer Brunnen eingeweiht wurde, waren nicht nur die üblichen Gäste vor Ort, sondern es ergab sich auch ein ungewohntes Bild: Männer in schwarzen Umhängen mit einem Wappen auf dem linken Arm – einem schwarzen Kreuz auf weißem Grund –, dazu der angesprochene Hochmeister: Sie alle sind Mitglieder des Deutschen Ordens. Ein Reimlinger Bürger kritisiert das: die fehlende Trennung von Staat und Kirche. Und er verweist auf einen Skandal. Was hat es damit auf sich?

Für diese Geschichte muss man ein wenig ausholen. Der Deutsche Orden wurde nach eigenen Angaben als Spitalorden im 12. Jahrhundert gegründet und später zu einem Ritterorden, der ein großes Herrschaftsgebiet errichtete. Auf der Website heißt es: "Nach dem 30-jährigen Krieg begann man eine rege Bautätigkeit. Schlösser, Dorf- und Stadtkirchen, Hospitäler, Schulen und Bürgerhäuser legen noch heute Zeugnis von der großen kulturellen Leistung des Ordens in dieser Zeit ab." Kriege ließen den Ordenseinfluss sinken. Im Nationalsozialismus wurde der Orden verboten, das Verbot wurde später wieder aufgehoben.

