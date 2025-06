Eine Autorenlesung der besonderen Art erlebten die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Reimlingen, als Miriam Schnell, die Autorin des Kinderbuches „Der Knall aus dem All“, ihre ehemalige Schule besuchte und dabei die kleinen Zuhörer mit ihren Lehrerinnen begeisterte. Miriam Schnell erklärte mit Hilfe ihres Buches handlungsorientiert und überaus kindgemäß, was vor über 15 Millionen Jahren hier in unserer Region passierte, als ein Asteroid auf die Erde stürzte, und dadurch das Ries, so wie wir es heute kennen, entstand. Aufmerksam folgten die Kinder den Ausführungen der Autorin. Sie wurden immer wieder von ihr miteinbezogen und durften mit Tüchern und vielen Tierfiguren die Entstehungsgeschichte des Rieskraters sehr anschaulich nachstellen. Auch die zahlreichen Fragen der wissbegierigen Grundschüler beantwortete die Autorin altersgemäß und konnte dadurch bei den Kindern das Bewusstsein für die Besonderheit ihrer einzigartigen Heimat fördern. Ein besonderes Dankeschön an den Elternbeirat der Grundschule Reimlingen, der diese außergewöhnliche Autorenlesung ermöglichte.

Reimlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autorenlesung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Reimlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis