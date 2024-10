Die Raiffeisen-Volksbank zieht in Reimlingen um

Die Raiffeisen-Volksbank Ries verlegt ihren Standort in Reimlingen. Ab dem zweiten Quartal 2025 wird die Bank ihre Filiale auf dem ehemaligen Klosterareal eröffnen. Der Mietvertrag mit Investor Maximilian Weik ist unterzeichnet, gibt die Bank in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir planen den Umzug für Mitte des Jahres 2025“, erklärt Vorstandsvorsitzender Bernhard Ströbele: „Unsere Mitglieder und Kunden erwartet am neuen Standort eine moderne und komfortable Beratung in barrierefreien Räumen.“ Das derzeitige Gebäude in der Raiffeisenstraße entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der Barrierefreiheit. „Eine nachträgliche Anpassung wäre nicht möglich gewesen“, so Ströbele weiter.

Aktuell müssten Mitglieder und Kunden einige Treppenstufen nehmen, um in die Beratungs- und Serviceräume zu kommen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Beratung, Service, Versicherung und Bausparen freuten sich auf ihr neues, modernes Arbeitsumfeld. Der neue Standort auf dem Klosterareal in der ehemaligen Schlosserei werde ebenerdig zugänglich sein. Zusätzlich wird ein Geldautomat in einem Pavillon im Hof installiert, der ebenfalls barrierefrei erreichbar ist, heißt es abschließend. (AZ)