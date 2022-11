Reimlingen

vor 16 Min.

In Reimlingen werden drei Mehrfamilienhäuser gebaut

Plus Bei der Bürgerversammlung werden die Projekte der Gemeinde vorgestellt. Bauplätze werden via Punktesystem vergeben. Ein Bürger äußert Sorgen zum Bildungshaus.

Von Matthias Link

Eine größere Diskussion blieb aus, aber ein paar kritische Nachfragen und Anmerkungen hat es bei der Bürgerversammlung am Donnerstagabend in Reimlingen dann doch gegeben. Bürgermeister Jürgen Leberle sprach über die Ortsentwicklung, stellte die Projekte der Gemeinde und den Haushaltsplan vor. Die Einwohnerzahl stieg in den vergangenen Jahren deutlich auf aktuell 1370, und die Schülerzahl der Grundschule liegt bei 80, wobei die erste Klasse kommendes Schuljahr voraussichtlich zweizügig sein wird. "Ein positives Zeichen", meinte Leberle.

