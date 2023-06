Ein Konzert mit zwei Gesichtern von den Schlesischen Kammersolisten

Plus Die Musiker aus Polen spielen zunächst Klassik, darunter auch skandinavische Musik. Danach widmen sie sich den Klassikern der Pop- und Rockgeschichte.

Die „Schlesischen Kammersolisten“ aus Kattowitz in Polen haben im Reimlinger Konzertstadel als Streichquartett, beziehungsweise -quintett ein interessantes Konzert mit zwei Gesichtern geboten. Im ersten Teil war die Musik Edvard Griegs noch nicht Ungewöhnliches, wenn man davon absieht, dass Griegs herbe skandinavische Musiksprache völlig andere Klänge hervorbringt als beispielsweise die bekannten Quartettkomponisten der Klassik und Romantik.

Wobei Grieg durchaus auch einen gewissen romantischen Stil entwickelte, der aus der nordischen Naturverbundenheit entstand. Dies wurde vor allem durch die Gegenüberstellung der „Ouvertüre zum Sommernachtstraum“ von Felix Mendelssohn Bartholdy mit der „Peer Gynt Suite“ von Edvard Grieg deutlich, bei der die als skandinavisch empfundenen Klangeigenheit deutlich heraustrat. Noch dazu vermittelte der Konzertstadel in seiner trockenen Akustik eine etwas irritierende, aber bestens dazu passende Klangkulisse, in der die Musiker und die einzige Musikerin ihre hervorragenden Fähigkeiten auf ihren Instrumenten präsentieren konnten.