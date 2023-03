Reimlingen

vor 52 Min.

Ein Konzertabend voller Klasse im Kulturstadl Reimlingen

Plus Groove, Gypsy-Swing-Rhythmen, Boleros und Bossa Novas erfüllen den Kulturstadl in Reimlingen. Dort zeigt das Manfred Fuchs Trio hervorragende Kompositionen.

Von Christoph Eigenrauch Artikel anhören Shape

Swing inspiriert von Django Reinhardt war das Credo des Abends, dem sich das Manfred Fuchs Trio verschrieben hat. Im voll besetzten Kulturstadl in Reimlingen begeisterte das Trio mit hochvirtuosen Improvisationen wie auch mit gefühlvollen Melodien in balladenhaften Jazzsongs. Der Kopf der Gruppe ist Manfred Fuchs. Neben Markus Kimmich an der Rhythmusgitarre und Tiny Schmauch am Kontrabass ist er der erste Sologitarrist des Trios, und stellte auch gleich klar, dass an diesem Abend keine Songs von Django Reinhardt erklingen werden, sondern ausnahmslos eigene Kompositionen im Stil von Django Reinhardt. Um es vorwegzunehmen: Dies tat der musikalischen Qualität keinen Abbruch.

Manfred Fuchs' Trio bringt Groove in den Reimlinger Kulturstadl

Manfred Fuchs an der Gitarre ist ein Rennpferd. Ständig mit den Hufen scharrend endlich loslegen zu können, warten seine Finger nur darauf, über das Griffbrett zu fetzen, als gelte es, die Schallmauer zu durchbrechen. Das macht Spaß und die Zuhörer sind begeistert. Die einzelnen Stücke des Abends folgen fast immer dem gleichen Muster. Mit einem lässigen Groove als Basis unterlegt, wird in den ersten Takten die Melodie des Titels präsentiert. Punktuell aufblitzend mischen sich die ersten, kleineren schnellen Solopassagen von Manfred Fuchs darunter. Und dann folgen die eigentlichen halsbrecherischen Soli.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen