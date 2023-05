Ein Preisträger am Klavier spielte im Reimlinger Schloss groß auf

Florian Glemser startete mit dem Unterricht an seinem Instrument, als er drei Jahre alt war. Im Ries begeistert er die Zuhörer mit Werken aus der Romantik.

Der Pianist Florian Glemser ist mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe und Dozent an der Hochschule für Musik Detmold. In einen Musikerhaushalt hineingeboren, erhielt er bereits im Alter von drei Jahren den ersten Klavierunterricht von seiner Mutter. Bereits sieben Jahre später wurde er ausgewählt, seine musikalische Ausbildung in der Hochbegabtenförderung der Hochschule für Musik Würzburg fortzuführen.

Sein Ausbildungsweg führte von der Würzburger Musikhochschule zur Royal Academy of Music in London, an die Folkwang Universität der Künste in Essen und schließlich nach Weimar an die Franz-Liszt-Hochschule für Musik. Bei seinem Klavierkonzert in der Kulturetage des Reimlinger Schlosses, eine Veranstaltung des Fördervereins, präsentierte der sympathische Künstler Werke der Romantik und mit Carl Maria von Weber und Franz Schubert zwei konträre Zeitgenossen, die in der Übergangszeit zwischen Klassik und Romantik entscheidende Impulse für nachfolgende Komponisten gegeben haben.

Florian Glemser hinterließ im Schloss Reimlingen Eindruck

Schön war, dass der Künstler vor und während des Konzertes ausführte, warum er gerade diese Stücke für sein Konzert ausgewählt hatte: Schubert, Weber und Beethoven sind Zeitgenossen, doch nur Schubert und Weber werden der Romantik zugeordnet. Den unterschiedlichen Temperamenten, aber auch den Gemeinsamkeiten wollte Florian Glemser in seinem Konzert nachspüren: „Bei Beethoven ist die Musik ernst, aber nicht hoffnungslos. Bei Schubert ist die Musik hoffnungslos, aber nicht ernst“, sagte der Künstler, um gleich darauf mit „Vier Impromptus“ (op. 142) von Schubert geradezu hinreißend darzulegen, wie unglaublich unernst Schubert sein kann.

Besonders das B-Dur Andante mit seinen Rosamunde-Variationen und das f-Moll Allegro scherzando rissen die leider nur knapp 40 Zuhörer spürbar mit. Während Schubert seine Nähe zum Lied und zu volkstümlichen Themen auszeichnet, konnte man bei Carl Maria von Webers „Sonate Nr. 2 in As-Dur (op. 39) einen effektvollen und ausdrucksstarken Opernkomponisten heraushören. Herausragend war die traumwandlerische Sicherheit und Leichtigkeit im Spiel Florian Glemsers, der das komplette Konzert auswendig spielte. Nicht von ungefähr werden seine Konzerte als „kraftvoll-virtuoses und einfühlsam wechselvolles Gestaltungserlebnis“ bezeichnet und seine Interpretationen für ihre „musikalische Tiefe“ gerühmt.

Pianist Florian Glemser war in Reimlingen zu Gast. Foto: Peter Urban



Das Konzert endete mit einem virtuosen Feuerwerk, dem „Andante spianato et grande Polonaise brillante on Es-Dur“ (op. 22) von Frédéric Chopin und kein Titel hätte das brillante Konzert des wunderbaren Pianisten dicker unterstreichen können. Begeisterter Applaus und eine herrliche Zugabe: das „Spinnerlied“ aus „Lieder ohne Worte“ (op. 67,4) von Felix Mendelssohn-Bartholdy.