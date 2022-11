Ein unerwartetes Konzert: Sax Ventura spielt im Konzertstadl

Plus Das Saxofon ist erst erfunden worden, als Mozart bereits tot war. Die Gruppe Sax Ventura wagt in Reimlingen ein besonderes Experiment – und ist erfolgreich.

Das Saxofon wurde erst um das Jahr 1840 erfunden. Von Adolphe Sax, der auf der Suche nach einem Blasinstrument war, das im Charakter der Stimme Streichinstrumenten nahe kommt, aber mehr Tragkraft und Power auf die Bühne bringt. Das ist ihm gelungen, leider zu spät für die ganz großen der klassischen Komponisten wie Mozart oder Beethoven. Gerne hätte man gehört, wie sie mit dem neuen Instrument umgegangen wären.