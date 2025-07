Ein Wochenende voller Töne, Taktgefühl und Teamgeist

Am Wochenende vom 21.-23. März fand wieder das alljährliche Probenwochenende der Stadt- und Jugendkapelle Oettingen statt. Im Jugendtagungshaus in Reimlingen studierten die Musiker in zahlreichen Proben ihre neuen Lieder ein und für die Stadtkapelle Oettingen sollte dieses Wochenende vor allem als Vorbereitung auf das kommende Wertungsspiel in Ederheim dienen. Die Musikrichtungen waren dabei von Polkas, über Rock und Märsche, bis hin zu konzertanten Stücken bunt gemischt. Neben den Proben und dem guten Essen durften aber auch die gemeinsamem Aktivitäten zwischen den Proben sowie die abendlichen Spiele nicht zu kurz kommen. Insgesamt hat das Wochenende die Musiker enger zusammengebracht und auch musikalisch auf die kommende Sommersaison vorbereitet.

