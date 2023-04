Erhält Reimlingen eine Bürger-Photovoltaikanlage?

Plus Reimlingens Bürgermeister Leberle möchte einen Fachmann zum Thema Photovolatik in den Gemeinderat einladen. Das Gremium beschloss zudem den Haushalt für 2023.

Der Reimlinger Gemeinderat hat in seiner vergangenen Sitzung neben den Informationen zu einigen Anfragen für PV-Anlagen den Haushalt für das laufende Jahr verabschiedet. Nachdem der Entwurf dazu bereits in den vorherigen Sitzungen besprochen wurde, ging es nun nur noch um die formale Beschlussfassung. Diskussionsbeiträge gab es keine mehr. Die einstimmig beschlossene Haushaltssatzung für 2023 beinhaltet 1,9 Millionen Euro für Investitionen im Vermögenshaushalt.

Zu den größten Projekten zählen: der Beitrag der Gemeinde zur Sanierung der katholischen Kita (700.000 Euro dieses Jahr), Straßensanierungen mit Leerrohren für Breitband und teilweisen Kanalsanierungen in der Kapellenstraße, im Heerweg und Am Kochhof (450.000 Euro), Ausgaben für Grunderwerb (150.000 Euro), der Umbau des Rückhaltebeckens der Kläranlage für den neuen Bauhof (70.000 Euro), eine Absauganlage für die Feuerwehr (20.000 Euro), punktuelle Kanalsanierungen (40.000 Euro), die Ausstattung des Bauhofs (15.000 Euro), Planungskosten für den Neubau des Bauhofs (10.000 Euro) sowie weitere LED-Straßenleuchten (20.000 Euro).