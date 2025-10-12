Erlös des Kinderkleidermarktes Reimlingen wird an die Sternenkinder gespendet

Die Mitglieder des Int. Freundeskreises Reimlingen und die Helfer des Kinderkleidermarktes konnten sich bei einem persönlichen Gespräch über die großartige Leistung des Vereines Sternenkinder informieren. Und es konnte sofort eine Gemeinsamkeit festgestellt werden. Beide Vereine sind seit 30 Jahren aktiv. Der Erlös des Kinderkleidermarktes von 2000 Euro konnte an diesem Abend an den Vorsitzenden Manfred Steger überreicht werden. Im Winter ist ein Vortrag von Freiwilligen, die in Chile mitgearbeitet haben, in Planung. Der nächste Kinderkleidermarkt in Reimlingen findet am kommenden Samstag 18. Oktober 2025 ab 11 Uhr statt. Weitere Infos unter freundeskreis-reimlingen.de

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!