Ferientipp: Das Maislabyrinth in Reimlingen zieht viele Besucher an

In Reimlingen gibt es einen Irrgarten der besonderen Art: Theodors-Kolben-Acker bietet viel Spaß, nicht nur für Kinder und Jugendliche in der Ferienzeit.

Ferienfreuden auf die besondere Art ermöglichen dieses Jahr wieder Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums aus Nördlingen. Sie haben in einem Projekt mit ihrem Lehrer einen Irrgarten aus Mais in Reimlingen geschaffen, der sich seit einigen Wochen bereits großer Beliebtheit erfreut. Nicht wenige besuchen das Maislabyrinth, das auf den Namen Theodors-Kolben-Acker getauft wurde, regelmäßig. Ziel ist es nicht nur, wieder zurück zum Ausgang zu finden, sondern auch fünf Tafeln zu entdecken.

Wie berichtet, haben die Initiatoren den Irrgarten im Maisfeld mit einem Rätsel kombiniert. Es gibt insgesamt fünf Tafeln mit Informationen, die gefunden werden müssen und auf Basis derer im Anschluss dann auch die Antworten abgegeben werden sollten. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Wochenende mit einem geliehenen Auto oder ein Abendessen auf dem Nördlinger Kirchturm Daniel. Der Eintritt kostet drei Euro und der Erlös soll an den Förderverein des Gymnasiums gespendet werden.

Maislabyrinth in Reimlingen wird gut angenommen

Wie beliebt das Maislabyrinth ist, zeigt sich in dieser Woche bei einem Besuch. Ein Ehepaar aus Balgheim kam bereits zum zweiten Mal mit Enkeln. Schon beim ersten Besuch hatten die Kinder viel Spaß. Auch eine Kita-Gruppe ist am Mittwoch unterwegs. Immer wieder hört man im Maisfeld Kinderstimmen, man begegnet sich auch durchaus öfter, je nachdem, welchen Pfad man durch das Maisfeld einschlägt. Und wenn die Sackgasse kommt, dann geht es eben wieder zurück.

Eine Schülerfirma des THG betreibt das Maislabyrinth. Das Bild zeigt Simon Ruppert aus Bollstadt, der am Mittwochvormittag Aufsicht hatte. Foto: Verena Mörzl

Simon Ruppert aus Bollstadt beaufsichtigt an diesem Mittwochvormittag das Labyrinth. Der Schüler gehört zur THG-Schülerfirma, die das Maisfeld-Labyrinth betreibt. Unter 16 Schülerinnen und Schülern werden die Schichten aufgeteilt. Der Tagesrekord an Besuchern liege bislang bei 175 Personen in dem Feld, das von einem Landwirt zur Verfügung gestellt wird. Der Mais ist bereits mehr als zwei Meter hoch. Die schnellsten würden das Irrgarten-Rätsel in einer Zeit zwischen 25 und 30 Minuten schaffen. Im Schnitt benötigen die Gäste jedoch gut eine Dreiviertelstunde.

Öffnungszeiten des Maislabyrinths in Reimlingen

Theodors-Kolben-Acker steht noch bis zum 10. September.

