Francois Paluau dirigiert in Reimlingen sein letztes Konzert

Nach 37 Jahren endet eine Konzertmeister-Ära in der Partnerstadt, das letzte Konzert findet im Ries statt. Paluaus Musikerinnen und Musiker begleiteten ihn.

Ein wenig angefasst war Francois Paluau schon, als unsere Redaktion den Konzertmeister der "Harmonie de Bourgueil" auf Wunsch seines langjährigen deutschen Gastgebers Werner Deixler, kurz vor seinem letzten Auftritt als Dirigent beim Gartenfest der Reimlinger Musikkapelle, zu einem Gespräch bat. "Es ist reiner Zufall", wiegelte er die angestrebte Würdigung gleich ab, dass sein letztes Konzert in Reimlingen sei. Eigentlich sei er seit zwei Jahren als Direktor der École de Musique in Bourgueil in Rente, in dessen Funktion er auch sein Orchester geleitet hatte. "Und nur, weil man noch keinen Nachfolger gefunden hatte, habe ich bis heute weiter gemacht", sagte er.

Dass seine Musikerinnen und Musiker, die er über Jahrzehnte zu Hause in Frankreich ausgebildet hat, fast vollzählig zu diesem Event mit nach Deutschland gekommen sind, verschweigt der bescheidene Musiker. Viele haben extra Urlaub genommen, im Vorfeld wurden von den Mitmusikern Crêpes gebacken und Würste produziert und bei allen möglichen Gelegenheiten verkauft, um die Reise für alle auch finanziell möglich zu machen.

Musiker aus Frankreich begleiten den Dirigenten ins Ries

Über 1400 Euro hat man auf diese Weise gesammelt, um den großen Tross zum Abschied des Chefs ins Nachbarland zu begleiten. "Ich glaube, ich war mindestens acht Mal in Reimlingen", sagte Francois Paluau, "gleich meine erste Reise als Dirigent führte mich 1986 hierher und ich gehöre ja fast schon zur Familie Deixler."

Bei allen möglichen Festen in Reimlingen habe er mitwirken dürfen und viele Freunde gefunden. Die natürlich auch zu Gegenbesuchen in der französischen Partnerstadt, die ca. 40 Kilometer westlich von Tours im Loire-Weinbaugebiet liegt, geführt hätten. Unzählige Musikerinnen und Musiker habe er in seiner Zeit ausbilden dürfen, auch seine Nachfolgerin, Maelys Fontaine, die nach ihm die Harmonie de Bourgueil als Konzertmeisterin übernehmen wird. "Ich hoffe, dass sie auch mindestens 37 Jahre dabei sein wird", sagt er, lächelt spitzbübisch und nimmt seine Kollegin in den Arm.

Maelys Fontaine führt das Ensemble weiter

In Seminaren hat sich die Klarinettistin in Theorie und Praxis weitergebildet, um in die großen Fußstapfen ihres Vorgängers zu passen. Als Lehrerin für Musik und Geschichte hat sie ähnliche Voraussetzungen wie Francois Paluau, lernt sie doch talentierte Musiker bereits in der Grundschule kennen und kann sie entsprechend fördern, und wie ihr Vorgänger von Kindesbeinen an bis zum Erwachsenenalter ausbilden. Wo liegen denn die Unterschiede zwischen französischer und deutscher Blasmusik? "Wir in Frankreich sind mehr mit Klarinetten und Flöten besetzt, während in Deutschland Trompeten und Instrumente wie die Tuba dominieren. Das macht etwas mit dem Klang." Freilich habe man inzwischen auch Polkas und Walzer wie in Deutschland ins Repertoire aufgenommen: "Aber der Schwerpunkt liegt bei uns mehr auf Klassik, Jazz und Weltmusik."

Was er denn in seinem Ruhestand so alles vorhabe? "Auf keinen Fall Ruhestand. Ich werde mich weiter für die Musik engagieren und sicher auch nicht das letzte Mal in Reimlingen gewesen sein." Spricht’s, lacht übers ganze Gesicht, wirft sich ins rote Harmonie-Outfit und ruft seine Musiker zum letzten Konzert als Dirigent - bei Freunden in Reimlingen.