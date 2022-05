Frank Muschalle Trio und Stephan Holstein kommen nach Reimlingen

Blues und Boogie-Woogie: Das Frank Muschalle Trio und Stephan Holstein werden demnächst im Reimlinger Kulturstadl auftreten.

Swingin' Blues & Boogie-Woogie steht als nächste Veranstaltung auf dem Programm des Nördlinger Kulturforums. Am Sonntag, 15. Mai, kommen um 19 Uhr das Frank Muschalle Trio & Stephan Holstein in den Kulturstadl nach Reimlingen.

Frank Muschalle (Piano), Dirk Egelmeyer (Drums und Gesang) und Matthias Klüter (Kontrabass) sind seit über 25 Jahren auf Tournee und spielten über 2000 Konzerte in ganz Europa, Paraguay, USA und Nordafrika. Neben Eigenkompositionen werden die drei Musiker Klassiker des Genres interpretieren.

Stephan Holstein aus Augsburg ergänzt das Trio

Zum Beispiel den "Boogie Woogie Stomp" von Albert Ammons oder "Just for you" von Pete Johnson. Rollende Bässe, ein tirilierender Diskant, ein pulsierender Rhythmus immer swingend, dafür steht das Trio. Ergänzt wird das Trio an diesem Abend durch den international renommierten Klarinettisten und Saxofonisten Stephan Holstein aus Augsburg zu einem fein swingenden Blues- und Boogie-Quartett.

Karten im Vorverkauf sind in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen erhältlich. Das Konzert unterliegt den aktuell gültigen gesetzlichen Vorgaben im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen. (AZ)