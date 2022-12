Reimlingen

Funkmast kann beim Sportplatz in Reimlingen aufgebaut werden

Plus Der Reimlinger Rat spricht sich für den Funkmast aus. Es gibt auch ein Datum für den möglichen Baubeginn. In der Gemeinde stehen zudem Kanalsanierungen an.

Der 40 Meter hohe Funkmast in der Gemeinde Reimlingen kann auf dem Gelände des ehemaligen Schuttplatzes, in der Nähe des Sportplatzes, errichtet werden. Das hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung entschieden. Über das Vorhaben hatte der Gemeinderat bereits in einer vorausgegangenen Sitzung beraten und auch eine öffentliche Informationsveranstaltung hatte stattgefunden. Einer größeren Diskussion bedurfte es im Gremium folglich nicht mehr. Die Räte hatten die Argumente dafür (ein besseres und schnelleres Mobilfunknetz im Ort und der Umgebung) und die Bedenken dagegen (die Strahlenbelastung und ein Abstand von 300 Meter zur Wohnbebauung) bereits erörtert.

