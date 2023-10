Geldkassetten an Sonnenblumenfeldern gestohlen

Die Käufer werfen ihr Geld dort ein, wenn sie Sonnenblumen kaufen möchten. Jetzt wurde das Vertrauen der Verkäufer missbraucht.

Die Geldkassetten an zwei Sonnenblumenfeldern haben Unbekannte gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 17 Uhr. Die Geldkassetten waren an den Feldern zwischen Herkheim und Reimlingen angebracht.

Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zur Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)