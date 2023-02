Gleichberechtigung: Den Teufelskreis aus Armut und Analphabetismus besiegen

Eine Vertreterin von Misereor aus Madagaskar referiert in Reimlingen. Sie erzählt, wie dort die Gleichberechtigung von Frauen umgesetzt werden soll.

Ein Kurzfilm über das Leben und die Zukunftshoffnungen einer jungen Frau aus Madagaskar eröffneten den Vortrag von Taratra Rakoromonjy unter dem Leitwort "Frau. Macht. Veränderung." Unterstützt von Misereor setzen sich in Madagaskar Frauen für einen Wandel in der Gesellschaft ein. Das Augenmerk richtet sich auf die gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen und Mädchen.

Von der Dorfgemeinschaft werden meist Frauen vorgeschlagen, die von der Organisation "Vozama" zu Lehrerinnen ausgebildet werden. Der Name bedeutet „Rettet die Kinder Madagaskars“ und steht für das Ziel der Organisation: Alphabetisierung der Kinder in entlegenen Gebieten Madagaskars. Die Dorfgemeinschaft stellt Räume zur Verfügung, wo diese Lehrerinnen die fünf- und sechsjährigen Dorfkinder unterrichten. Nicht nur erstes Erlernen der Amtssprache „Französisch“ und der Landessprache „Malagasy“ steht auf dem Stundenplan. Genauso wichtig ist die Unterweisung zu Gesundheitsvorsorge und Hygiene, so die Referentin. Aber auch das Bewusstsein für die Belange einer intakten Umwelt zu schärfen, sei ein wichtiges Ziel der Ausbildung. Im Rahmen des Projekts werde für jedes Kind ein Baum gepflanzt und gepflegt.

Taratra Rakomonjy beantwortet Fragen nach Vortrag in Reimlingen

Rakoromonjy beantwortete nach dem Vortrag Fragen aus dem Publikum, wie etwa die Frage nach dem Grund für die großflächige Abholzung des Regenwaldes. „Wir haben weder Erdöl, noch Gas, noch andere Energiequellen. Daher waren die Einheimischen immer auf Holz als Heizmaterial, aber auch als Baustoff angewiesen.“ Oder auf die Frage nach den Exportgütern: „Es gibt schon wertvolle Waren wie zum Beispiel Vanille, die wir in Madagaskar produzieren, aber den meisten Profit machen mit diesen Gütern nicht die einheimischen Bauern, sondern die Exporteure“.

Persönliches oder politisches Interesse Einzelner gefährde und bedrohe die Natur und somit die Lebensgrundlage aller, sagte die Referentin weiter. Dieses Problem stellte der afrikanische Künstler auf dem diesjährigen Hungertuch der Misereor Fastenaktion dar: „Was ist uns heilig?“ - Die Weltkugel als Spielball der Menschen aller Hautfarben.

Er bedankte sich für die liebevolle Organisation des Begegnungstages bei der Pfarrgemeinde Reimlingen, vertreten durch Pater John und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Anneliese Strauß. Katrin Knorr übersetzte die Ausführungen von Taratra Rakomonjy aus dem Französischen. (AZ)