Reimlingen

vor 32 Min.

Heftige Debatte über neue Mehrfamilienhäuser für Reimlingen

Plus Im Reimlinger Rat wird über ein Bauprojekt gestritten. Ein Rat sagt gar, der Investor habe sein Wort gebrochen. Der will Wohnraum für viele Menschen schaffen.

Von Matthias Link

"Täuschung der Öffentlichkeit" und "Wortbruch" lauteten die Vorwürfe eines Reimlinger Gemeinderats, Jürgen Hurler, an Investor Maximilian Weik, den neuen Eigentümer des Reimlinger Klosterareals. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwochabend haben die Räte mit dem Investor gestritten, der seine Pläne änderte: Vier große Mehrfamilienhäuser mit rund 100 Bewohnerinnen und Bewohnern möchte er im Klostergarten bauen, womit dieser als Grünfläche verschwinden würde und das Areal in den Augen mehrerer Gemeinderäte "übervölkert" wäre.

Insgesamt könnte auf dem 2,3 Hektar großen Areal Wohnraum für rund 270 Personen entstehen. "Makaber" nannte Gemeinderat Thomas Hurler das. Eine in der Sitzung durchgeführte fiktive Beispielrechnung mit Durchschnittswerten zur Veranschaulichung: Die geplanten vier Mehrfamilienhäuser mit drei oder vier Geschossen könnten insgesamt rund 35 Wohneinheiten à 75 Quadratmeter bieten, für jeweils drei Personen. Das ergäbe Wohnraum für 105 Personen im früheren Klostergarten. In den 30 bis 40 Wohnungen, die im Bestand der alten Druckerei gebaut werden sollen, könnten rund 115 weitere Personen wohnen, junge Familien und Senioren in betreutem Wohnen gemeinsam.

