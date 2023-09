Hoher Sachschaden bei Unfall im Heuweg

Bei einem Unfall am Reimlinger Heuweg nahm eine Fahrerin einer 71-Jährigen die Vorfahrt. Der Schaden ist fünfstellig.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagvormittag gegen 9.30 Uhr sich an der Einmündung Heuweg/B466 ereignet. Eine 54-Jährige missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt einer 71-Jährigen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. (AZ)