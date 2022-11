Reimlingen

06:00 Uhr

In Reimlingen könnte ein 40 Meter hoher Funkmast gebaut werden

Ein 40 Meter hoher Stahl-Gitter-Mast könnte in Reimlingen gebaut werden. Bei einer Infoveranstaltung beantwortete ein Mitarbeiter der Firma, die das Projekt plant, Fragen von Bürgern.

Plus Bei einer Informationsveranstaltung im Schloss stellen Bürger Fragen zum Projekt. Noch hat der Gemeinderat darüber nicht entschieden.

Dass Bedenken in der Bevölkerung zu 5G-Mobilfunkmasten bestehen, darüber ist sich die Firma Whitespot im Klaren. Ein Vertriebsmitarbeiter des Unternehmens kam kürzlich zu einer Informationsveranstaltung ins Reimlinger Schloss, die rund 30 Bürgerinnen und Bürger besuchten. Die Firma plant im Auftrag von Telefónica/O₂ einen Funkmast am ehemaligen Schuttplatz, in der Nähe des Sportplatzes, zu errichten.

