Infoveranstaltung zu Funkmast in Reimlingen terminiert

Die Gemeinde Reimlingen möchte einen Funkmast errichten. Bürgerinnen und Bürger können demnächst ihre Fragen dazu loswerden.

Der Reimlinger Gemeinderat hat kürzlich bereits über den möglichen Bau eines Funkmastes in der Kommune gesprochen. Bereits da war klar: Dieses Thema sollte nicht in der Bürgerversammlung, sondern in einer eigenen Infoveranstaltung besprochen werden. Bürgerinnen und Bürger können am Donnerstag, 24. November, um 19 Uhr im Schloss ihre Fragen dazu stellen.

Wie im Mitteilungsblatt bekannt gegeben wird, soll ein Mitarbeiter der Firma Telefonica für Fragen zur Verfügung stehen. Der Mast soll in der Nähe des Sportplatzes des FSV Reimlingen stehen, den genauen Standort können sich Interessierte auf www.reimlingen.de anschauen. (jltr)

