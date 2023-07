Reimlingen

18:00 Uhr

Investor hält Pläne für Mehrfamilienhäuser in Reimlingen zurück

Plus Der neue Eigentümer des Klosterareals will mit den Menschen vor Ort sprechen und Offenheit zeigen. Einem Gemeinderat wirft er einen "Kreuzzug" gegen ihn vor.

Von Matthias Link Artikel anhören Shape

Der Chef der Immobilienfirma Weik hatte am Dienstagabend zu einer Informationsveranstaltung und zum offenen Dialog ins Missionshaus St. Josef in Reimlingen geladen. Maximilian Weik wollte „mit den Gerüchten aufräumen“ bezüglich des Projekts, „Ängste abbauen“ und Verständnis schaffen. Zuletzt hatte Weik seine Pläne öffentlich im Gemeinderat vorgestellt, wo es zu einer engagierten Diskussion zwischen mehreren Gemeinderäten und dem Investor gekommen war und Konfliktlinien zutage traten, als es um die Beratung des Bebauungsplans ging (wir berichteten).

Für Unmut hatten vor allem Entwürfe für vier Mehrfamilienhäuser im derzeitigen Klostergarten gesorgt, der damit zugebaut und als Park verschwinden würde. Weik erklärte nun am Dienstag, das Projekt der Mehrfamilienhäuser sei noch ganz am Anfang, in einer „offenen“ Diskussion und noch gar nicht fix. Im Gemeinderat hatte Weik zuletzt jedoch bereits Folien mit konkreten Planentwürfen zur Bebauung des Klostergartens mit vier Mehrfamilienhäusern gezeigt – diese Präsentationsfolien bekamen die Bürgerinnen und Bürgern am Dienstag bei der Veranstaltung nicht zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen